Des amendes de 1.200 à 8.000 euros requises pour des faits de maltraitance animale

Un premier homme a été jugé pour avoir laissé son chien seul pendant de longues heures, voire des jours. Le chien manquait d'eau et de nourriture. Selon le parquet, il n'avait pas non plus d'endroit où s'abriter de la pluie et du froid, et n'était pas enregistré.

"L'enregistrement est désormais en ordre, mais les autres problèmes n'ont pas été résolus. L'animal a donc été confisqué et a finalement dû être euthanasié en raison de son état de santé déplorable", a déclaré le parquet, qui réclame une amende de 4.000 euros.