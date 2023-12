Des centaines de bovins périssent dans un incendie en Suisse

Un gigantesque incendie dans une ferme de la commune de Bottens, dans l'ouest de la Suisse, a coûté la vie à plus de 500 animaux, principalement des bovins adultes et des veaux, a indiqué la police jeudi.

Les photos diffusées par la police cantonale montrent un grand bâtiment agricole flanqué de plusieurs silos totalement enveloppé par les flammes et dégageant d'imposantes volutes de fumée.

Les services de secours ont été alertés de l'incendie vers 01H35 (00H35 GMT) jeudi matin et sont intervenus en nombre.

Il a aussi souligné qu'à cette période de l'année, "le stock de fourrage est au maximum".

Une partie des animaux, partiellement brûlés ou intoxiqués, ont en outre dû être euthanasiés après l'arrivée des secours, a précisé Patrick Sauty, inspecteur de l'Etablissement cantonal d'assurances (ECA) à l'agence Keystone-ATS.

Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues et font l'objet d'une enquête et d'une instruction.