Des refuges dénoncent la non-stérilisation des chats, qui plombe leur capacité d'accueil

Des refuges pour chats de Wallonie et de Bruxelles se disent jeudi totalement remplis, et sont contraints de refuser des demandes de prise en charge. Les refuges contactés par Belga dénoncent le manque de structures, l'accroissement des abandons en été, mais surtout le nombre de chats non-stérilisés qu'ils reçoivent.

Le refuge de la Société protectrice des animaux (SPA) de Charleroi est plein depuis plusieurs mois, ayant enregistré plus de mille entrées, selon son directeur Franck Goffeaux. Même son de cloche chez Help Animals, qui gère trois refuges en région bruxelloise, contraints de refuser 102 demandes de prise en charge rien que la semaine dernière. Le refuge Veeweylde à Bruxelles, en rénovation, a dû quant à lui réduire le nombre de prises en charge, devant refuser la vingtaine de demandes par jour, explique-t-il à Belga.

Fabrizio Follacchio, directeur de Help Animals, pointe dans un communiqué jeudi "l'urgence d'un meilleur contrôle concernant l'obligation d'identification et de stérilisation des chats par les particuliers". Renforcer l'application de la loi et des sanctions permettrait "de réduire la population féline existante, et de limiter ainsi le nombre de chats sans foyer".