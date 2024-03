Drame à Bellewaerde: Nestor, le nouveau lion du parc, a tué Maya, une lionne

Nestor et Maya ont commencé à faire connaissance cette semaine. Selon un vétérinaire du parc, les premières rencontres à l'intérieur et dans l'espace extérieur se sont bien déroulées, mais le lion a soudainement attaqué Maya mercredi après-midi. Les soignants ont tenté d'intervenir mais n'ont pas pu sauver la lionne. Nestor ne sera pas présenté immédiatement à Numa. "La lionne est plus jeune et plus petite que sa soeur, elle peut donc moins bien se défendre", précise le vétérinaire. "Mais ce n'est pas parce que quelque chose s'est mal passé avec une lionne que cela va se répéter avec une autre."

L'arrivée de Nestor s'inscrit dans le programme d'élevage européen auquel Bellewaerde participe, en collaboration avec l'Association européenne des zoos et aquariums (EAZA).