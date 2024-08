"On a dû mettre de l'argent de notre poche": sous pression, le Centre de soins pour la faune sauvage d'Andenne lance un appel à l'aide

A Andenne, le centre de soin wallon pour la faune sauvage (Creaves) est 40% plus rempli que l'année dernière. "On a dû recruter des bénévoles en pleine saison alors que c'est quelque chose que d'habitude on ne fait jamais. Au niveau financier, on a dû mettre de l'argent de notre poche et faire un appel aux dons au mois de juillet", explique Juliette Economides, responsable du centre Creaves d'Andenne.

Des retards de subsides de la région wallonne

Ces centres reçoivent habituellement des subsides de la région wallonne mais depuis juin, toujours rien. Ces retards de paiement provoquent la fermeture des centres alentours. Résultat: tous les animaux atterrissent ici. "On fait du bénévolat, on sait dans quoi on s'est engagés. Seulement le bénévolat a ses limites. Donc ce qu'on fait c'est quand même du service public. Ce n'est pas tellement nous qui allons en souffrir, les premiers à souffrir ce sera la faune sauvage", ajoute la responsable du centre.