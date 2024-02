En Bretagne, le défi du nettoyage des déchets plastiques chez les fous de Bassan

Or chaque année, 30 à 50 de ces volatiles qui peuvent mesurer jusqu'à 1,80 mètre d'envergure, sont retrouvés morts sur l'île Rouzic, pris par les pattes, les ailes, la tête ou le bec dans des cordelettes ou des filets souvent issus d'engins de pêche.

"Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre des individus", poursuit Cédric Marteau, alors qu'il n'existe dans le monde que 54 colonies de fous de Bassan, migrateur marin reconnaissable à ses yeux bleus délicatement ourlés de noir.

Pour tenter de limiter cette mortalité, l'Office français de la biodiversité (OFB), en partenariat avec la LPO, a lancé une opération de nettoyage avant le retour, attendu dans les prochains jours, des fous de Bassan dans leurs nids, construits à même le sol. Les couples y élèveront leur unique oisillon jusqu'en octobre.

Le programme, financé par l'Union européenne, est prévu pour durer cinq ans.

Armés de gants, de sécateurs, d'une petite scie et de sacs à déchets de jardin, des membres de la LPO et de l'OFB débarquent depuis des semi-rigides sur l'île Rouzic, habituellement uniquement foulée par les oiseaux. Les fous de Bassan ont installé leurs nids sur les parties est et ouest de l'île, à l'opposé des terriers des macareux moines.