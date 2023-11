En Guyane, les tortues marines en danger malgré des pontes en hausse

"Des pontes en hausse, mais des menaces encore nombreuses", résume le Réseau tortues marines de Guyane dans son bilan 2023, même s'il estime "encourageant" le suivi des pontes réalisé cette année sur les deux principaux lieux de reproduction du littoral guyanais: la plage d'Awala-Yalimapo à l'ouest et celles de l'agglomération cayennaise, à l'est, dans un rapport publié le 25 octobre.

Les tortues luths, les plus menacées, ont pondu deux fois plus avec 1.715 nids recensés contre 828 en 2022. Les tortues vertes, qui se concentrent à 94% à l'ouest, montrent également des chiffres encourageants avec 1.945 nids recensés contre 1.727 l'année dernière. Quant à la tortue olivâtre, présente uniquement à l'est, les pontes sont quasiment égales: 3.675 nids cette année contre 3.723 en 2022. Quelques tortues imbriquées ont également pondu cette saison à l'est.

"Sur les deux, trois dernières années, nous assistons à une hausse des pontes. En revanche, sur une temporalité plus longue -la plus importante car les tortues vivent longtemps-, on distingue une forte diminution ces quinze dernières années de la tortue verte et une quasi-disparition de la luth", avertit Laurent Kelle, directeur du WWF Guyane.