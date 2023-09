Espèces invasives, une menace sous-estimée au cœur d'un rapport inédit

C’est une menace quasi-invisible mais pourtant bien réelle: les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont au cœur du prochain rapport de l'IPBES, l’équivalent du Giec pour la biodiversité, qui sera publié lundi pour alerter sur le phénomène et réfléchir sur les moyens d’y faire face. Très adaptables, ces animaux ou ces plantes, introduits volontairement ou non par l’homme, prolifèrent (comme le lapin en Australie), supplantent ou chassent les espèces indigènes, allant jusqu’à en faire disparaître certaines et provoquant des impacts multiples, souvent insoupçonnés avant qu’il ne soit trop tard.