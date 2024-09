Face au retour du loup, l'Autriche dégaine le fusil

L'an dernier, "j'ai perdu deux brebis et deux agneaux", explique cette énergique exploitante de 55 ans dont l'étable est entourée de forêts, à Arbesbach (nord-est de l'Autriche), région devenue le territoire de quatre meutes.

"C'est trop de boulot, ce n'est plus rentable et surtout je n'ai plus du tout envie", souffle-t-elle en montrant à l'AFP les photos de ses bêtes en sang, si sévèrement mordues qu'il a fallu les euthanasier en urgence.

Disparu au XIXe siècle, le canidé "strictement protégé" en Europe par la Convention de Berne est désormais recensé dans 23 pays de l'UE où son essor suscite bien des passions.

En Autriche, il a fait son retour progressivement depuis 2009. Manifestement à son aise, il a accentué son implantation ces dernières années: de 80 individus recensés en 2022, on est passé à 104 cette année.