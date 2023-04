"Fossilisations exceptionnelles": un voyage de 150 millions d'années au Paléospace

"Cette exposition est baptisée +fossilisations exceptionnelles+ car très peu de fossiles parviennent jusqu'à nous dans cet état: des animaux entiers, des empreintes de parties molles, et même les couleurs révélées aux ultra-violets", s'émerveille Laurent Picot, docteur en paléontologie et responsable scientifique du musée.

L'exposition "Trésors des Collections : Fossilisations Exceptionnelles", qui a démarré samedi au musée de paléontologie Paléospace de Villers-sur-mer (Calvados), présente des pièces rares et encore jamais montrées en Europe, comme le crâne d'un tarbosaure.

Parmi les pièces exposées, miracles physicochimiques en provenance entre autres de Chine, du Liban ou du sud de la France, une première mondiale: la trace des onze derniers mètres parcourus par une limule (un arthropode marin en forme de fer à cheval) avant de mourir, et de se fossiliser à son tour, ainsi que le premier crâne d'un tarbosaure visible en Europe.

"C'est un mini film du jurassique", estime Karine Boutillier, directrice du musée et paléontologue, "il faut imaginer les dernières secondes de cette limule: elle tombe au fond de l'eau à l'agonie, probablement par manque d'oxygène ou d'excès de sel, et elle se déplace sur une dizaine de mètres avant de mourir, c'est ce que nous voyons sur cette plaque, c'est exceptionnel par la longueur de la trace, parce qu'on en voit le début et la fin".

Le gisement où elle a été trouvée, la carrière de Solnhofen en Allemagne, était il y a 150 millions d'années immergé sous plusieurs mètres d'eau de mer.