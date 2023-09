Gaia se déploie devant McDonald's pour protester contre les "poulets zombie"

L'organisation de défense des droits des animaux Gaia a assailli mercredi des restaurants McDonald's à Bruxelles, Namur et Anvers, pour protester contre le recours par la multinationale à de la viande de poulet issue d'élevages intensifs. "Ces oiseaux, abandonnés à leur sort, sont incapables de se tenir debout et se comportent comme des morts-vivants : ils sont réduits à l'état de zombie", dénonce l'organisation.

L'objectif est que McDonald's signe le "Better Chicken Commitment", un engagement visant à améliorer la qualité de vie des poulets de chair. Selon la directrice de Gaia, Ann De Greef, la multinationale refuse de signer "sous prétexte que cet engagement pourrait augmenter l'empreinte environnementale de sa production de poulet. C'est une excuse qui ne tient pas debout", rétorque-t-elle dans un communiqué.

Gaia a installé des grands écrans devant l'enseigne de restauration rapide, diffusant des images du "calvaire enduré par les poulets de chair dans les élevages intensifs". L'organisation dénonce que des dizaines de milliers de poulet se retrouvent entassés dans des hangars, sans accès à l'extérieur et sans lumière naturelle. "La densité de population peut atteindre 22 poulets par m2, ce qui signifie que chaque oiseau dispose d'un espace vital plus petit qu'une feuille A4", illustre Gaia.

"Nous prenons, avec nos fournisseurs et nos éleveurs de volaille, continuellement des mesures pour améliorer le bien-être des poulets", a réagi auprès de Belga McDonald's. "Nous prenons des mesures proactives, allant plus loin que ce que la loi exige", assure la multinationale. "Nos poulets en Belgique proviennent ainsi depuis 2018 de poulaillers aménagés où la volaille a accès à la lumière du jour, à des bottes de paille et à des perchoirs pour stimuler leur comportement naturel."