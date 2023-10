Grippe aviaire: dans le Gers, "si le vaccin n'arrivait pas, c'était fini"

Un périmètre de sécurité est installé à quelques mètres du hangar où les oisillons sont vaccinés et seuls le ministre et l'agriculteur, vêtus de combinaisons et de charlottes adaptées ainsi que de surchaussures plastifiées, pourront observer les débuts de l'opération sécurisée.

"Comment ça marche? C'est simple, vous isolez un lot de canards, c'est une vaccination assez précise, c'est pour ça qu'on a besoin de vaccinateurs formés et de vétérinaires pour les encadrer, ensuite ça dure exactement une demi-seconde par canard", a expliqué M. Fesneau à la presse.

"C'est une vaccination en deux injections, une que l'on va faire à partir de dix jours d'âge et on devra faire un rappel 18 jours plus tard, l'objectif étant que les animaux soient immunisés au maximum à six semaines d'âge", a précisé à l'AFP Alice Machet, la vétérinaire qui supervisait la vaccination chez M. Dubos.