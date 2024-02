Hao Hao et Xing Hui, les pandas géants de Pairi Daiza, célèbrent leurs 10 ans en Belgique

Voici dix ans, le 23 février 2014, la Belgique accueillait avec enthousiasme Hao Hao et Xing Hui, deux pandas géants destinés à vivre une quinzaine d'années au sein du parc animalier Pairi Daiza. Les ursidés sont arrivés dans notre pays dans le cadre d'un programme de sauvegarde et de reproduction de l'espèce. L'objectif est rempli puisque le couple a donné naissance à trois petits, qui quitteront le Hainaut pour la Chine cet automne.

Hao Hao ("gentille" en français) et Xing Hui ("étoile scintillante") sont arrivés en Belgique le 23 février 2014 grâce à une convention avec la China Wildlife Conservation Association (CWCA), l'organisation chinoise chargée du programme de sauvegarde et de reproduction des espèces menacées. Le parc peut ainsi accueillir le couple de pandas géants pour quinze ans, avec la condition de rapatrier en Chine leurs progénitures après leur quatrième anniversaire.

À peine deux ans après son arrivée, Hao Hao a donné naissance le 2 juin 2016 à un mâle d'à peine 171 grammes, nommé Tian Bao, ou "trésor du ciel" en français. Trois ans plus tard, le 8 août, soit un jour porte-bonheur pour les Chinois, des jumeaux, un mâle et une femelle, sont nés à deux heures d'intervalle : Bao Di (petit frère de Tian Bao) et Bao Mei (petite sœur de Tian Bao). Les trois pandas sont toujours à Brugelette à l'heure actuelle et ne découvriront la Chine qu'à l'automne 2024.