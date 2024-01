Hippisme : Hooker Berry, Idao de Tillard, Ampia Mede SM ... cap sur l'Amérique

L’hippodrome de Vincennes va vivre à l’heure américaine dimanche avec la plus grande course de trot attelé du monde, le Prix d’Amérique, qui opposera 18 trotteurs, dont le tenant du titre, le cheval français Hooker Berry.

Après six mois de compétition et six courses qualificatives, les champions vont batailler sur le parcours classique de 2.700 mètres lors de cette 103e édition.