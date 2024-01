Il sera bientôt interdit d'importer des trophées de chasse d'espèces menacées

Chaque année, des dizaines de permis d'importation sont délivrés en Belgique pour des trophées de chasse d'espèces figurant sur la liste dite CITES. Il s'agit d'un accord international qui protège les plantes et les animaux. Les espèces les plus couramment importées sont le lion d'Afrique, l'éléphant d'Afrique, le léopard, le zèbre de Hartman et l'hippopotame.

Il y a plus d'un an, la Chambre a approuvé une résolution de Mélissa Hanus (PS) et Kris Verduyckt (Vooruit) demandant l'interdiction des trophées de chasse. La ministre de l'Environnement, Zakia Khattabi (Ecolo), a transposé cette résolution dans un projet de loi, qui a reçu le feu vert de la commission parlementaire mardi et qui passera bientôt en séance plénière. Le texte interdit l'importation de trophées de chasse de près de 700 espèces, comme les tigres, les ours polaires, les lions, les rhinocéros blancs et noirs, les hippopotames, les léopards, etc.