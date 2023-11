Ile-de-France: seule l'agglomération parisienne reste concernée par la recommandation d'éviter les oeufs des poulaillers domestiques

L'agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France a maintenu lundi sa recommandation de ne pas consommer les oeufs des poulaillers domestiques à cause d'une "contamination" par des "polluants organiques persistants", mais l'a restreinte aux quelque 400 communes de l'agglomération parisienne.

Son étude définitive "confirme une contamination ubiquitaire (généralisée) des sols et des œufs de poules d’élevages domestiques à Paris et dans les départements de la petite couronne par les polluants organiques persistants (dioxines, furanes, polychlorobiphényles, substances per- et polyfluoroalkylées- PFAS)", a indiqué l'ARS dans un communiqué.