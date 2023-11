Îles de la Manche: population en déclin pour la moitié des espèces d'oiseaux marins

Environ la moitié des espèces d'oiseaux marins qui nichent sur les îles de la Manche ont vu leur population décliner ces 20 dernières années, en raison notamment de la prédation et du réchauffement climatique, selon une étude publiée jeudi.

Cinq espèces ont en revanche connu une augmentation de leur population, sur les 25 comprises dans le recensement Seabirds Count, qui englobe Grande-Bretagne, Irlande, îles de Man et anglo-normandes.

La majeure partie de la population mondiale de certaines espèces d'oiseaux - puffins cendrés, fous de Bassan ou grand labbes - niche en Grande-Bretagne et en Irlande. Celles-ci abritent plus de la moitié de la population de l'Atlantique Nord de goélands bruns et de guillemots de Troïl, tandis que 30% de la population de l'Atlantique Nord de cinq autres espèces s'y reproduit.