A Islamabad, l'ancien zoo désormais au service des animaux maltraités

Avant, derrière les barreaux du zoo d'Islamabad, des éléphants neurasthéniques et des lions affamés tournaient en rond.

"Cet endroit a radicalement changé d'ambiance depuis que le zoo a été vidé", affirme à l'AFP Rina Saeed, patronne du Bureau des animaux sauvages à Islamabad (IWMB).

Après plus de quarante ans d'existence, le zoo a fermé ses portes en 2020 sous le feu des critiques: ses derniers résidents, deux ours bruns de l'Himalaya, ont été relâchés dans une réserve naturelle, et Kaavan, le dernier éléphant d'Asie du Pakistan, un pachyderme obèse de 36 ans dont le sort avait déclenché une campagne internationale soutenue par la chanteuse Cher, a atterri au Cambodge.

Aujourd'hui, à la place, "il y a un vrai centre de réadaptation avec plus de 50 animaux", poursuit Mme Saeed.