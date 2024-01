Jusqu'à cinq ans pour obtenir un chien-guide

"Actuellement, il peut s'écouler entre trois et cinq ans avant qu'une personne malvoyante affiliée chez nous puisse recevoir un chien-guide", précise le Centre. La cause est le manque de foyers d'accueil pour les chiots. "Il doit y avoir suffisamment de familles d'accueil disposées à s'occuper d'un tel chiot pendant un an. Si cela n'arrive pas, nous ne pourrons pas fournir de chiens-guides à long terme."

Les familles d'accueil dispensent une formation de base, avec certaines règles. Par exemple, le chien doit être promené au moins deux fois par jour et n'est pas autorisé à jouer avec un ballon ni à nager, explique Ans Van Heertum du Centre. "Mais la plupart du temps, le chien d'assistance est comme n'importe quel autre chien domestique."