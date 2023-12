La baignade reprend en Nouvelle-Calédonie, un filet anti-requins rassure

Dès 06H00 du matin, en ce début d'été austral où la température dépasse déjà les 29°C, la baie des Citrons, plage la plus fréquentée de Nouméa, a retrouvé son animation d'avant.

Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie, avait interdit la baignade après deux attaques de requins dont une mortelle, début 2023. La pose d'un gigantesque filet anti-squales a permis la réouverture des plages mercredi, attendue avec impatience par les baigneurs et les autorités.

Toute la journée se succèderont retraités - planches et "frite" en plastique sous le bras - venus participer à un cours d'aquagym, sportifs de la mi-journée sortis du bureau pour enchaîner les longueurs dans cette baie abritée du vent et groupes d'adolescents faisant la course jusqu’à la plateforme en mer.

"Ça fait vraiment plaisir de voir la plage retrouver son animation", sourit Roina, gérante du café Le Babar: "On avait perdu beaucoup de clientèle avec l'interdiction de la baignade. Les voitures passaient sans s'arrêter, c'était triste. Là, il n'y a plus une place de parking de libre, on espère que la fréquentation de l'établissement suivra, mais déjà, ça rend heureux".

"J'attendais ça avec impatience", renchérit Karen, qui retrouve ses habitudes et ses amies du cours d'aquagym.