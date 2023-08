La chasse au monstre du Loch Ness ne livre rien de concluant

La plus importante chasse au monstre du Loch Ness depuis 50 ans a pris fin dimanche en Ecosse sans avoir livré d'indication concluante de l'existence de la mystérieuse créature ou non.

Des centaines de volontaires du monde entier ont scruté samedi et dimanche l'eau du loch de 56 km2, dont la profondeur atteint 240 mètres. Ils ont bravé une météo peu clémente avec des averses et un ciel plombé au-dessus du plus grand lac d'Ecosse.

Des scanners thermiques ou encore des hydrophones ont été déployés pour percer le mystère de cet être légendaire dont les évocations remontent à l'Antiquité.