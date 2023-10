La chasse à la marmotte maintenue en Savoie

Le tribunal administratif de Grenoble a débouté les associations de défense de l'environnement qui demandaient la suspension d'un arrêté préfectoral autorisant la chasse à la marmotte en Savoie de septembre à novembre, selon une décision reçue jeudi par l'AFP.

Six organisations (Association Justice Animaux Savoie, l'ASPAS, Animal Cross, AVES, FNE Savoie et One Voice) avaient déposé un recours en référé, jugeant "scandaleuse" la chasse à la marmotte et au lièvre variable, des espèces "menacées par le réchauffement climatique".