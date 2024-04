La députée bruxelloise Khadija Zamouri quitte l'Open VLD

Le fait que son parti lui demande de retirer sa signature est incompatible avec les valeurs libérales, selon elle.

Dernièrement, Khadija Zamouri avait aussi soutenu le PS dans le report du vote sur le code du bien-être animal. Elle a déploré avoir été "aspirée dans le débat sur l'abattage sans étourdissement". "Je me suis abstenue parce que j'ai estimé que ce code n'allait pas assez loin. On peut encore arracher les cuisses de grenouilles, on peut encore consommer des homards et du foie gras à volonté".

La députée siègera comme indépendante jusqu'aux élections. Elle n'est pas candidate et ne le sera probablement pas non plus aux communales.