La Flandre a perdu près d'un quart de ses abeilles mellifères cet hiver

Les apiculteurs flamands ont perdu 27% de leurs ruches cet hiver, ressort-il d'une enquête annuelle de l'Institut apicole flamand (Vlaams Bijeninstituut, VBI) publiée jeudi. Une perte hivernale parmi les populations d'abeilles est normale, et s'établissait à un taux d'environ 10% depuis des décennies. Ce chiffre est toutefois largement dépassé depuis quelques années.

La situation à la sortie de l'hiver 2023-2024 est moins bonne que l'année dernière, où 23% des ruches avaient disparu au cours de la même période, selon le VBI. Par ailleurs, près de 10% des apiculteurs ont perdu la totalité de leurs colonies d'abeilles cet hiver. Le Brabant flamand (30 %) et Anvers (29 %) sont par ailleurs les provinces où la mortalité des abeilles a été la plus élevée.

Un "ensemble de facteurs" se trouve à l'origine de cette mortalité hivernale anormale, selon le VBI, "ce qui rend le problème très difficile à gérer". Cette situation vient par ailleurs s'ajouter aux pertes causées par la présence du frelon asiatique parmi les colonies à l'automne dernier. Cette espèce exotique envahissante, de plus en plus présente en Belgique depuis quelques années, est un prédateur pour les abeilles mellifères, et contribue dès lors à dépeupler leurs colonies.