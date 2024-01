La Fondation Pairi Daiza a recueilli 682 reptiles et amphibiens en 2023

Les autorités ont par ailleurs saisi de nombreux animaux : 95 spécimens, dont sept Caïmans à lunette, ont ainsi été recueillis par le refuge par ce biais.

Pascal Dortu pointe la condition souvent précaire des animaux, victimes de malnutrition ou malades, et plus particulièrement des tortues, dont la carapace est souvent déformée. "Les gens nous disent de plus en plus fréquemment qu'ils ont 'trouvé' les animaux. Peut-on en déduire qu'une prise de conscience est en train de se produire ?", s'interroge le responsable du refuge.

La Fondation Pairi Daiza rappelle qu'elle demande une contribution de 20 euros pour chaque abandon, afin de permettre l'amélioration des conditions de vie des animaux sur place. De nouveaux terrariums pour les pogonas ont par exemple fait partie des investissements du refuge en 2023. La fondation lance également un appel aux bénévoles pour participer à la protection des animaux.