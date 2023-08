La rainette fait son retour en force dans tout le pays

Autour de l'an 2000, l'espèce était éteinte en Wallonie. En Flandre, les populations connues ont été réduites à quatre reliques avec seulement 200 mâles à maturité reproductive.

Depuis, grâce à une gestion et une restauration ciblées de l'habitat aquatique et terrestre sur le sol flamand, un renouveau rapide et sans précédent s'est opéré au sein des populations non seulement de la rainette, mais d'autres espèces, a communiqué Natuurpunt.