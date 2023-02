La reproduction et la survie des tortues marines menacées par le réchauffement climatique, selon une étude

Menacées par le braconnage, la pollution ou la perte de leur habitat, les tortues de mer voient aussi le changement climatique perturber leur reproduction. Face à ce phénomène, elles peuvent tenter de s'adapter, mais cela sera-t-il suffisant ? Les scientifiques en doutent sérieusement.

Selon une étude publiée mercredi par The Royal Society Open Science Journal, la hausse des températures des océans met en danger la survie des populations de tortues marines en réchauffant leurs sites de nidification sur les plages du monde entier.

Sur les sept espèces de tortue de mer existantes, six figurent déjà sur la liste rouge des espèces menacées de l'UICN, dont deux - la tortue imbriquée et la tortue de Kemp - sont en danger critique d'extinction.

Les tortues sont d'autant plus menacées que contrairement à d'autres espèces, comme les oiseaux et les papillons, elles ont un cycle de reproduction plus long et mettent plus de temps à s'adapter aux changements.

Ainsi, les plages où elles viennent pondre leur oeufs - qui selon un cycle immuable sont les mêmes que celles où elles sont nées - sont de plus en plus dégradées par la hausse du niveau des mers ou l'érosion mais aussi par le changement climatique qui réchauffe le sable dans lequel ces reptiles viennent enfouir leur progéniture en gestation. Et cela n'est pas sans conséquences pour la survie à terme de l'espèce.