La sécheresse a coûté la vie à de nombreux poissons en 2022, selon Natuurpunt

(Belga) De nombreux poissons ont été victimes de la sécheresse qui a entraîné une baisse des niveaux d'eau dans de nombreux endroits en Flandre et à Bruxelles, indique mardi l'association de protection de la nature Natuurpunt dans son rapport annuel.

En effet, 2022 a été l'année la plus chaude depuis le début des relevés en 1833, à égalité avec 2020, selon les chiffres de l'Institut royal météorologique (IRM). Ce fut également une année très sèche, avec des records de sécheresse aux mois de mars et juillet, rappelle l'association active tant au nord du pays qu'à Bruxelles. Une situation qui n'a pas été sans conséquence pour les poissons. Les effets de la sécheresse ont commencé à se faire sentir à partir du mois de mai. "Pour le premier semestre 2022, le nombre de poissons morts était déjà plus élevé qu'à la même période de l'année record 2020", explique Natuurpunt. S'il n'y a pas de données pour l'année complète, souligne Alain Dillen, biologiste à l'Institut flamand pour l'étude de la nature et des forêts (INB0), une forte mortalité parmi les poissons a également été constatée pendant la période estivale. "Il s'agit peut-être même d'une année record quand l'on regarde le nombre d'endroits où les poissons ont rencontré des problèmes", souligne encore Alain Dillen. (Belga)