La terre de Sommières efficace contre les punaises de lit selon des chercheurs de Nice et Marseille

Nicolas TUCAT

La terre de Sommières, produit ménager vendu couramment dans le commerce, est efficace contre les punaises de lit, selon des chercheurs du CHU de Nice et de l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection de Marseille vendredi.

"Nous avons testé plusieurs types de poudres, comme l’argile verte, le bicarbonate de sodium, le talc, la terre de diatomée ou la terre de Sommières, et les résultats montrent que cette dernière permet de tuer les punaises en 24 heures", a indiqué à l'AFP le parasitologue et entomologiste médical du Centre hospitalier universitaire de Nice Pascal Delaunay, qui a mené cette étude pendant un an et demi avec son confrère Jean-Michel Berenger, membre de l'IHU de Marseille et fondateur de l'Institut national d'étude et de lutte contre la punaise de lit (INELP).