La Thaïlande pleure Lin Hui, sa chère panda morte à 21 ans

La Thaïlande pleurait mercredi Lin Hui, panda géante de 21 ans, dont la vie a captivé le royaume pendant des années, et qui est décédée dans la nuit au zoo de Chiang Mai (nord).

La femelle panda s'est mise à saigner du nez mardi soir et son état s'est détérioré dans la nuit jusqu'à ce qu'elle décède, a expliqué le directeur du zoo, Wutthichai Muangman.

"Nous l'avons aidée autant que possible jusqu'à ce que Lin Hui nous quitte", a-t-il précisé. Des experts chinois et thaïlandais vont procéder conjointement à une autopsie pour déterminer la cause du décès.

Les messages éplorés se succédaient mercredi sur les réseaux sociaux, alors que la Thaïlande n'a désormais plus de panda.