La Wallonie va assouplir les règles d'accès du bétail aux cours d'eau

"Ce décret a été mis en place pour répondre aux demandes formulées par le secteur agricole et en concertation avec celui-ci. Nous voulions trouver une solution qui est à la fois bonne pour les agriculteurs et pour l'environnement", explique la députée Ecolo Anne Kelleter.

L'obligation de clôture des berges vise à préserver la qualité de l'eau. Elle est inscrite dans un décret de 2018 prévoyant que toutes les terres servant de pâture devaient être clôturées au 1er janvier 2023 afin d'empêcher l'accès du bétail aux cours d'eau.

La mesure de dérogation validée par le parlement n'alourdit pas la charge administrative des agriculteurs et privilégie des aménagements simples de mise en œuvre, ce qui répond directement à leurs demandes. Elle ne remet pas non plus en question les législations encadrant l'accès du bétail au cours d'eau en zone Natura 2000 ou en zone de baignade, ajoute la députée écologiste.

Par ailleurs, si le texte permet aux agriculteurs de mettre en place un aménagement sur 4 mètres, la mise en place de solutions alternatives existantes reste vivement encouragée, conclut-elle.