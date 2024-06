L'Afsca saisit plus de 400 animaux en piteux état dans une ferme d'Enghien

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a saisi plus de 400 moutons, vaches, chiens et autres animaux dans une ferme à Enghien (Hainaut), à la suite d'un contrôle opéré vendredi après-midi.

L'Afsca a reçu une information dénonçant les conditions de vie de ces animaux et s'est donc rendue sur place pour effectuer un contrôle avec l'Unité wallonne du bien-être animal et la police. "Dès son arrivée, l'agent de l'Afsca a remarqué plusieurs infractions, concernant tant le bien-être que la traçabilité des animaux", a expliqué à Belga la porte-parole de l'Afsca, Aline Van den Broeck. Pour de nombreux moutons, la ferme (qui vend mais n'élève pas le bétail) ne disposait pas des documents d'identification nécessaires.

Animaux entassés et privés d'eau ou de nourriture, infestés de parasites, peaux et viscères de bêtes abattues plus tôt dans la journée découvertes à même le sol... L'association Animaux en péril décrit des conditions de détention déplorables dans un communiqué publié samedi.