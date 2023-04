L'ARS Île-de-France recommande de ne pas consommer les oeufs des poulaillers domestiques

L'agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France a recommandé mercredi de ne pas consommer les oeufs et les "produits animaux de production domestique non contrôlée", sur l'ensemble de la région, à cause d'une "contamination" aux "polluants organiques persistants".

"La consommation régulière d'aliments contaminés par des dioxines et des PCB entraîne une imprégnation progressive de l'organisme qui peut avoir des effets sur la santé à long terme", a précisé l'ARS dans un communiqué.