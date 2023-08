Le 26 août, 26 sites en Wallonie et à Bruxelles feront découvrir les chauves-souris

Conférences, balades nocturnes avec des lampes torches et du matériel d'écoute en plus d'autres éventuelles activités connexes sont au programme des différents événements organisés par l'association de protection de la nature, Natagora, et animées par des bénévoles.

D'après les données collectées en 2019 par les experts de l'association, Gilles San Martin et Pierrette Nyssen, et qui remontent jusqu'à 2016, environ 30.000 chauves-souris étaient recensées en hiver en Belgique, affirme à l'agence Belga l'attaché au Service Public de Wallonie (SPW) dans le département Ressources naturelles et Environnement, Quentin Smits. "Elles étaient plus ou moins équitablement réparties entre la Flandre et la Wallonie", précise ce dernier.