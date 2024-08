Le nombre de foyers de virus de la fièvre catarrhale en Belgique dépasse les 300 cas

Les provinves d'Anvers, de Liège et du Limbourg comptent toujours le plus grand nombre d'infections, avec respectivement 75, 63 et 61 foyers. Il y a 31 foyers dans le Brabant flamand, la Flandre orientale suit avec 27 et à Namur il y a 20 foyers.

La Flandre occidentale a été relativement épargnée pour le moment avec un seul foyer. Enfin, concernant le Brabant wallon, le Hainaut et le Luxembourg, on dénombre respectivement 14, 10 et 6 foyers.