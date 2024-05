Le Parlement colombien interdit les corridas à partir de 2027

Pendant cette période "transitoire", l'Etat se devra de garantir des emplois alternatifs aux personnes qui dépendent directement ou indirectement de la tauromachie et adapter les arènes du pays à des activités sportives et culturelles.

En 2018, la Cour constitutionnelle avait autorisé les corridas dans les villes et villages de tradition tauromachique, et laissé aux parlementaires le soin d'appliquer d'éventuelles restrictions. Ainsi, à Bogota et Medellin (nord-ouest), les corridas ne sont plus autorisées depuis 2020.

En revanche, à Cali (sud-ouest), troisième ville du pays, et Manizales (centre-ouest), les corridas sont au coeur des fêtes traditionnelles. Hors des agglomérations, l'élevage bovin occupe une place très importante en Colombie.