Les attaques de loups de plus en plus nombreuses au nord de la Campine

Pas moins de 35 attaques d'animaux d'élevage par des loups ont été notifiées ces dernières semaines au nord de la Campine, écrit mercredi la Gazet van Antwerpen. Une information confirmée par Jan Loos de "Welkom Wolf", qui nuance cependant: "il n'est pas certain que toutes les attaques soient celles de loups, il pourrait y avoir un cas mortel causé par un chien". "Mais il est clair qu'il y a plusieurs cas de dommages et que le nombre d'attaques augmente."

La semaine dernière, une analyse ADN a confirmé la présence d'un deuxième loup dans la région, aux côtés d'"Emma" qui y a été repérée au cours des six derniers mois. "Jusqu'à début octobre, il ne se passait pratiquement rien dans la zone. Mais depuis, les dommages sont plus conséquents. Nous devons nous assurer que les loups n'en arrivent pas à vivre du petit bétail", estime Jan Loos.

Il plaide pour que les éleveurs de la région investissent dans des protections contre les loups, et qu'ils soient subsidiés pour ce faire. Il affirme que les grands élevages déjà protégés n'ont pas été touchés et que les dégâts ont eu lieu chez les plus petits propriétaires, où les pâturages ne le sont pas.