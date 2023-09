Les populations européennes de bourdons continuent de décliner

Les chercheurs ont utilisé une approche de "machine learning" et se sont basés sur plus de 400.000 données d'occurrence de bourdons datées et géoréférencées pour quantifier l'adéquation écologique passée, présente et future du continent européen pour les bourdons.

Les auteurs démontrent que les dernières décennies ont été marquées par une baisse de la richesse en espèces de bourdons sous le 55° parallèle nord, ainsi qu'une diminution notable de l'adéquation écologique du continent principalement concentrée en Europe centrale.