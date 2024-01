Les résultats de l'AFSCA sur les PFAS sont rassurants

Les échantillons ont été prélevés sur différents produits tels que la viande de différentes espèces animales (123 échantillons), le foie (41 échantillons), le poisson (105 échantillons), les fruits de mer (44 échantillons), le lait (12 échantillons) et les œufs (45 échantillons).

Seuls quatre échantillons étaient non conformes. Les résultats non conformes concernaient deux échantillons de carcasses de bovins provenant d'une zone à risque, un échantillon d'œufs provenant d'une zone à risque et un échantillon de crevettes provenant de la mer du Nord.

Depuis 2008, l'AFSCA a prélevé des centaines d'échantillons de denrées alimentaires analysées pour les PFAS afin de protéger les consommateurs.