Les vétérinaires dénoncent les contraintes administratives qui pèsent sur leur profession

L'intensité des contraintes administratives est la première cause de mal-être chez les vétérinaires, a souligné jeudi l'Union professionnelle vétérinaire (UPV) dans un communiqué, citant des résultats issus d'une étude réalisée auprès de 550 praticiens belges en 2022. Face à ce constat, le mouvement "No we can't" a été lancé par plusieurs organisations de vétérinaires, comme un appel à l'aide aux autorités.