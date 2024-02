L'état de conservation des espèces migratrices sauvages est préoccupant, selon l'ONU

Les données disponibles suggèrent ainsi que l'état de conservation de nombreuses espèces inscrites sur la liste de la CMS se détériore. Une espèce sur cinq est menacée d'extinction et une proportion importante (44%) subit un déclin de sa population.

Entre 1988 et 2020, 70 espèces de la CMS ont vu leur état de conservation se dégrader, soit nettement plus que les 14 espèces dont l'état de conservation s'est amélioré. Pire encore: une nouvelle analyse réalisée pour ce rapport a permis d'identifier 399 espèces migratrices mondialement menacées et quasi menacées (principalement des oiseaux et des poissons) qui ne sont pas encore inscrites aux Annexes de la CMS et qui pourraient bénéficier d'une protection internationale.