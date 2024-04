L'UHasselt coordonne l'établissement d'une liste des espèces de parasites menacées

La Liste rouge de l'UICN inventorie au niveau mondial l'état de conservation global des espèces végétales et animales. L'Union évalue chaque année le risque d'extinction de milliers d'espèces et sous-espèces. Le document compte pour l'instant 157.100 espèces, dont plus de 44.000 sont menacées d'extinction.

"Moins de dix sortes de parasites différentes figurent sur la Liste rouge de l'UICN alors qu'on estime que plus de 30% des parasites au monde pourraient disparaître d'ici à la fin du siècle", pointe le professeur Maarten Vanhove du Centre des sciences de l'environnement de l'UHasselt.