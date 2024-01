L'usage de fusil de paintball pour effrayer les loups autorisé aux Pays-Bas

La province a démontré qu'il n'y avait aucune alternative convenable au tir avec les fusils de paintball, a encore indiqué le tribunal. Entre cris et battements dans les mains, le loup n'était pas suffisamment effrayé et l'utilisation du spray au poivre risquait de gravement endommager les yeux de l'animal.

Le juge a donc mis un terme à l'affaire entre l'organisation de défense des droits des animaux "De Faunabescherming" et la Gueldre. Il avait auparavant interdit l'usage du fusil de paintball, car d'après le tribunal, il était question d'une décision imprudente et pas suffisamment motivée. Maintenant que la province a remédié à ces lacunes, elle peut commencer à faire usage des fusils de paintball, a ajouté le tribunal.

Mandaté par la province, un expert a mené une série d'observations de l'animal dans le parc. Une louve y recherche en effet le contact avec les cyclistes ainsi que les promeneurs et se laisse photographier. Le fait qu'elle n'ait plus autant peur des humains ne signifie pas qu'elle ne peut pas devenir agressive et mordre des personnes, a également indiqué un expert de l'université de Ljubljana en Slovénie, également sollicité.

Les experts estiment que tirer avec une arme de paintball est un moyen sûr et efficace pour effrayer le loup.