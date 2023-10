Maladie hémorragique épizootique: des syndicats agricoles inquiets

Le risque est surtout économique pour les éleveurs, dont beaucoup ne peuvent plus vendre leurs bêtes à cause des restrictions de transport mises en place.

Concernant les causes de cette progression rapide, M. Fourcade a cité le rôle du "réchauffement climatique qui permet la présence du moucheron" porteur de la MHE à cette époque de l'année, un point de vue partagé par Mme Colas.

"On a des bouleversements climatiques et dans la biodiversité. On est sur des jours courts avec des températures qui montent. On n'avait jamais vu ça. Forcément, on voit ces moucherons se développer", a estimé Mme Colas.