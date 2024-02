Maltraitance animale: amendes requises contre un élevage breton en pleine "dérive sanitaire"

Ces deux sites, affiliés au groupe Eureden (ex-Triskalia) et situés au sud de Brest, peuvent abriter plus de 18.000 animaux simultanément, selon l'avocat de la défense, David Le Blanc.

Les enquêtes de la gendarmerie et de la Direction départementale de la Protection des populations (DDPP) confirmeront ce constat: truies avec des plaies nécrosées et des escarres, absence de lumière, animaux sans soins et sans accès permanent à l'eau fraîche, etc..

Lors de plusieurs contrôles inopinés en 2019, 2020 et 2021, les mêmes constatations sont effectuées, à tel point que l'élevage est menacé d'une suspension d'activité.

"C'est le premier dossier où, au bout de quatre ans, je ne peux pas attester de la conformité de cet élevage", a témoigné Loïc Gouyet, de la DDPP du Finistère, pointant "un problème de compétence et d'encadrement des salariés".