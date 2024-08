Manifestation pour l'avenir des orques du Marineland à Antibes

"Notre priorité, c’est que le parc prenne soin de ces animaux, et après qu’il accepte de reprendre le dialogue", souligne Corinne Bouvot, coordinatrice de l'association de défense des animaux One Voice en rappelant la mort récente, pour raisons médicales, de deux orques du parc.

"Ce qui se passe ici dans ces bassins c’est de la torture pour en faire un divertissement, exactement comme la corrida", avance Sophie Maffre-Baugé, présidente de l’association anticorrida Colbac venue de Béziers.

"On est là pour demander qu’on ouvre les discussions et que ces animaux, même si on sait qu'on ne pourra pas les relâcher, ne finissent pas dans un bassin", indique Quentin Lemmen, jeune membre One Voice de la région de Nice qui milite depuis dix ans pour cette cause.

"L’association Sea Shepherd a proposé un sanctuaire dans la rade de Brest mais cela semble difficile à réaliser", a indiqué l’ex-députée européenne écologiste Caroline Roose, en défendant pour sa part la solution d’un transfert au Canada où des associations cherchent à créer un sanctuaire marin en Nouvelle-Écosse.