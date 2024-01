Moins d'animaux domestiques tués par le loup en 2023

L'an dernier, le nombre d'ovins, bovins et caprins victimes d'une attaque de loup a diminué en Belgique, ressort-il de chiffres de la Wolf Fencing Team (WFT) en Flandre et du Réseau Loup en Wallonie. Selon la WFT, une initiative de WWF Belgique, Natagora et son pendant flamand Natuurpunt, cette baisse est liée à l'accent mis au fil des ans sur les mesures de prévention.