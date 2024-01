Mois sans pêche dans le golfe de Gascogne: des aides pour l'ensemble des professionnels du poisson

Les entreprises de pêche "seront indemnisées pour leurs pertes" et un accompagnement est prévu pour "l'ensemble de la filière aval", notamment les mareyeurs, pendant le mois sans pêche inédit dans le golfe de Gascogne pour protéger les dauphins, a annoncé jeudi le ministère de la Transition écologique.

A partir de lundi et jusqu'au 20 février inclus, après une décision du Conseil d'Etat, la pêche sera interdite dans le golfe de Gascogne pour tous les bateaux de huit mètres ou plus équipés de certains types de filets, une mesure destinée à éviter que des dauphins et marsouins soient capturés accidentellement.