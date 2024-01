Natagora organise son grand recensement des oiseaux de jardin les 3 et 4 février

Natagora invite le grand public à dégainer les jumelles lors de son grand recensement annuel qui se déroulera le week-end des 3 et 4 février. Les données récoltées par les particuliers permettent aux ornithologues de l'association de suivre l'évolution des populations d'oiseaux de jardin depuis plus de 20 ans maintenant, explique l'ASBL mardi dans un communiqué.

L'hiver constitue la période idéale pour observer les oiseaux car ceux-ci changent radicalement de comportement durant cette saison. "Poussés par le froid et la faim, ils s'aventurent plus près des maisons et se tolèrent plus entre eux, ce qui permet de les voir en plus grand nombre." explique Anne Weiserbs, ornithologue chez Natagora.

Il est en effet très fréquent d'observer des groupes d'oiseaux où plusieurs espèces ayant les mêmes habitudes alimentaires se mélangent. "Être en groupe facilite la recherche de nourriture et permet de mieux surveiller les dangers environnants", explique l'association environnementale.