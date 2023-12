Nouvelle naissance d'un rhinocéros blanc du Sud à Pairi Daiza

Le 3 décembre, Madiba, une des deux femelles rhinocéros blanc du Sud de Pairi Daiza, a donné naissance, plus vite que prévu, au nouveau venu, qui n'a pas encore de prénom, détaille l'institution. À la naissance, celui-ci pesait environ 35 kilogrammes, soit 1,7 % du poids d'un rhinocéros mâle adulte.

"Ce petit est déjà le cinquième né et conçu naturellement à Pairi Daiza. Nous avons la chance que Jobi et les femelles Madiba et Elie se reproduisent chaque année, car c'est assez rare en parcs animaliers", explique la cheffe vétérinaire du parc, Alicia Quiévy, citée dans le communiqué.